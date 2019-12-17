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Теплоснабжение
2019-12-17T11:16+0300
https://ria.ru/20191217/1562475019.html
Коммерсант: СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей
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РИА Новости

Коммерсант: СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей

11:16 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ОГК-2 "Газпром энергохолдинга" (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, стоимость сделки составит 10 миллиардов рублей, первый транш в 5 миллиардов ГЭХ должен будет получить в январе 2020 года. Сама сделка будет закрыта к концу 2019 года. Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХа во второй ценовой зоне (Сибирь).
Как сообщили источники газеты, на покупку непрофильного для себя актива претендовал также "Сафмар" Михаила Гуцериева. Входящий в группу "Сафмар" "Русский уголь" закрывает до 30% потребностей Красноярской ГРЭС-2 в угле с Переяславского угольного разреза. При смене владельца "Русский уголь", как отмечают собеседники издания, вероятно, лишится этих контрактов.
После покупки Красноярской ГРЭС-2 доля активов СУЭК в Сибири увеличится на 2,43 процентного пункта, до 23,44%. По совокупному объему генерации компания обойдет "Т Плюс" и займет шестую позицию с портфелем в 17,42 ГВт (в сумме 7,2% от установленной мощности энергосистемы).
В ГЭХе и СУЭК от комментариев изданию отказались, в "Сафмаре" и ФАС не ответили.
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ТеплоснабжениеГазпром энергохолдингАндрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компанияРоссия
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