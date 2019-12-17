В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов

МОСКВА, 17 дек – РИА новости. Депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская считает, что власти Украины строят страну игроманов и наркоманов, так как, по ее мнению, после открытия рынка земли и легализации игорного бизнеса останется "только легализовать все наркотические вещества".

Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Кабмин Украины в декабре зарегистрировал в Раде законопроект о легализации игорного бизнеса в стране. Кроме того, в ноябре парламент принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший на Украине 18 лет.

"Они хотят здесь (в Раде – ред.) полностью провалить продление моратория на продажу сельхозземли и тем самым вводят хаос с 1 января в деребан украинской земли. Параллельно с этим на финансовом комитете они рассматривают законопроекты про игорный бизнес и хотят возвращения казино и тотальных игровых автоматов на каждом углу в нашей стране. Поэтому, мы прекрасно видим, что строится страна игроманов и наркоманов. Им осталось только легализировать окончательно все наркотические средства", - сказала Королевская в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Депутат также подчеркнула, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает на продлении моратория на рынок сельхозземель.