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В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов
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РИА Новости

В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов

11:16 17.12.2019
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© Фото : Партия Наталии Королевской "Украина — Вперёд!"Наталья Королевская
Наталья Королевская
© Фото : Партия Наталии Королевской "Украина — Вперёд!"
Наталья Королевская. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА новости. Депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская считает, что власти Украины строят страну игроманов и наркоманов, так как, по ее мнению, после открытия рынка земли и легализации игорного бизнеса останется "только легализовать все наркотические вещества".
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Кабмин Украины в декабре зарегистрировал в Раде законопроект о легализации игорного бизнеса в стране. Кроме того, в ноябре парламент принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший на Украине 18 лет.
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"Они хотят здесь (в Раде – ред.) полностью провалить продление моратория на продажу сельхозземли и тем самым вводят хаос с 1 января в деребан украинской земли. Параллельно с этим на финансовом комитете они рассматривают законопроекты про игорный бизнес и хотят возвращения казино и тотальных игровых автоматов на каждом углу в нашей стране. Поэтому, мы прекрасно видим, что строится страна игроманов и наркоманов. Им осталось только легализировать окончательно все наркотические средства", - сказала Королевская в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Депутат также подчеркнула, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает на продлении моратория на рынок сельхозземель.
Ранее социологическая группа "Социс" опубликовала результаты опроса, согласно которым более 60% жителей Украины выступают против отмены моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения и видят в этом различные угрозы для страны. Между тем, по данным социологической службы центра Разумкова, 47% украинцев поддержали идею узаконить игорный бизнес, против оказались 34% опрошенных.
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