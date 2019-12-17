Выбор РИА Новости: главные события 2019 года в социальной сфере

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Социальная сфера в 2019 году была насыщена событиями и дала много поводов для дискуссий. Активные обсуждения вызвали такие темы, как возможность введения в России четырехдневной рабочей недели и возможность закрепления статуса выходного за 31 декабря. Российские власти указали на необходимость модернизации первичного звена здравоохранения и разбирались в ситуации с незарегистрированными в стране лекарствами. Кроме того, завершился переход Социальная сфера в 2019 году была насыщена событиями и дала много поводов для дискуссий. Активные обсуждения вызвали такие темы, как возможность введения в России четырехдневной рабочей недели и возможность закрепления статуса выходного за 31 декабря. Российские власти указали на необходимость модернизации первичного звена здравоохранения и разбирались в ситуации с незарегистрированными в стране лекарствами. Кроме того, завершился переход России на цифровое телевещание, а Минпросвещения вышло на финишную прямую в работе по обновлению федеральных государственных стандартов начального и среднего общего образования.

Обновление поликлиник

Наиболее проблемной сферой в социальном блоке в 2019 году стала система здравоохранения. Президент России Владимир Путин несколько раз собирал совещание по поводу ситуации, которая сложилась в первичном звене. В августе он заявил о провале, отметив, что если ситуация в поликлиниках не изменится, то число инсультов и инфарктов не сократится.

Министерство здравоохранения проанализировало проблемы и подготовило принципы модернизации первичного звена, в начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил их. В первую очередь в планах обеспечение доступности первичной медицинской помощи для населения, а также изменение условий работы медицинских сотрудников. Всего на проект планируется потратить около 550 миллиардов рублей.

Где же лекарства

Уходящий год запомнился и проблемами с лекарствами. Минздрав признал, что некоторые госзакупки препаратов были сорваны. Чтобы не допустить дефицита лекарств, были приняты определенные меры, в том числе проведены переговоры с производителями и поставщиками препаратов. А премьер-министр для решения проблем с несостоявшимися аукционами по закупке препаратов поручил Минздраву внести изменения в порядок определения начальной цены контракта.

Помимо госзакупок громкий резонанс вызвала история, связанная с задержанием женщин, которые пытались купить для своих детей незарегистрированные в России лекарства. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В результате разбирательств обвинения с женщин были сняты, а премьер распорядился выделить деньги на закупку незарегистрированных в России лекарств. Дети уже начали получать препараты.

Бросай курить

Успешным для Минздрава 2019 год стал с точки зрения борьбы с табаком и алкоголем.

В конце ноября правительство утвердило концепцию осуществления госполитики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года. Реализация антитабачной концепции предусматривает снижение распространенности потребления табака среди взрослых до 21%, причем документ распространяется не только на обычные сигареты, но и на электронные.

Подготовил Минздрав и новые меры для сокращения потребления алкоголя, проект ведомства предусматривает, что россияне младше 21 года не смогут покупать спиртное крепостью выше 16,5%. Глава Минздрава в сентябре заявляла, что министерство рассчитывает на принятие закона в течение года.

Увольнение врачей

Год также запомнился несколькими громкими скандалами, связанными с увольнениями врачей. В конце сентября сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина заявили о намерении уволиться, если руководство центра не сменит директора института НИИ детской онкологии и гематологии центра Светлану Варфоломееву. Однако руководство центра на уступки не пошло, и в результате девять медработников уволились, но на их место были взяты новые сотрудники.

Еще одним громким скандалом стало увольнение врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, который проводил операции по пересадки почек детям весом до 10 килограммов. В ситуацию вмешалась глава Минздрава Вероника Скворцова, после чего врач был восстановлен в должности, и вновь приступил к лечению детей.

Продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий главе государства право продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ более двух раз после достижения ими 65 лет – возраста, когда они должны покинуть свой пост.

Логичным следствием стало продление еще на пять лет полномочий ректоров МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего и СПбГУ Николая Кропачева.

Ограничения на гаджеты в школах

Одной из обсуждаемых тем в сфере школьного образования стали ограничения на использование мобильных телефонов в школах. В августе министерство просвещения дало соответствующие рекомендации для повышения эффективности образовательного процесса и заботы о здоровье учеников. Позднее Минпросвещения, Российской академией образования, Рособрнадзором и Роспотребнадзором были разработаны и опубликованы методические рекомендации по использованию гаджетов в школах.

Еще одной обсуждаемой темой стало предложение о запрете на продажу алкоголя ближе, чем в 100 метрах от школ. Оно было выдвинуто сенатором Татьяной Кусайко, но не нашло поддержки экономического комитета Совфеда.

Кроме того, широкий резонанс получило обсуждение проекта федеральных государственных стандартов начального и среднего общего образования. Работа над проектом велась более полутора лет. В сентябре проект был опубликован для общественного обсуждения, а в конце ноября Совет Минпросвещения по ФГОС рекомендовал доработать и принять обновленные стандарты. Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что рассчитывает на доработку стандартов к 1 января 2020 года.

Цифровое телевещание

Четырнадцатого октября 2019 года завершился переход России на цифровое телевещание. Отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно.

Теперь зрители во всех субъектах страны получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

По данным Счетной палаты, всего на программу перехода на цифровое вещание из различных источников были направлены 167,5 миллиарда рублей. Как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, в России не было ни одного региона, где бы возникли проблемы в процессе перехода на "цифру".

Добровольный план пенсионных накоплений

Новеллой 2019 года стал проект Центробанка и Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений – гарантированном пенсионном плане. Он даст россиянам возможность финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Проектом предлагается освободить от НДФЛ взносы россиян в систему в пределах 6% от зарплаты. Если работодатель софинансирует взносы своих работников, он сможет получать стимулирующую льготу по налогу на прибыль.

Глава ПФР Антон Дроздов поддержал предложенный вариант системы, отметив, что он позволит повысить пенсионные права людей. Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что у министерства есть вопросы по обеспечению гарантий и страхованию ответственности.

Кроме того, было принято решение об индексации с 1 января 2020 года пенсии 31 миллиона неработающих пенсионеров на 6,6%. Согласно одобренному президентом бюджету Пенсионного фонда, индексация социальных пенсий с 1 апреля будет осуществляться по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: на 7% — в 2020 году.

Поддержка семей с детьми

В 2019 году правительством было принято решение о расширении мер поддержки семей с детьми. В частности, с 2020 года будет возобновлена индексация материнского капитала, даже если какая-то часть его уже использована.

Президент РФ упразднил выплату пособий по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет в размере 50 рублей. Вместо этого с 1 января ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать семьи, доход которых в среднем на человека не превышает двух прожиточных минимумов по региону. Выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка полагаются им до трехлетия малыша.

Многодетные семьи, в которых третьи и последующие дети родятся с 2019 по 2022 годы, смогут получить по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

Дискуссии о рабочем времени

Одной из наиболее обсуждаемых тем 2019 года стала возможность введения в России четырехдневной рабочей недели.

Минтруд, которому было поручено подготовить доклад на эту тему, отметил, что инициатива может, с одной стороны, увеличить затраты на рабочую силу и повысить себестоимость продукции, с другой – способствовать охране здоровья и более гармоничному сочетанию семейных и рабочих дел, а также отводить время для занятий спортом и личностного роста. Министерство также предложило изучить вопрос более детально на площадке Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК).