Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

По его словам, "многие думают, что это может быть изменения климата, глобальное потепление или похолодание, а может быть это экологические катастрофы, вызванные нашей техногенной деятельностью, Я вас уверяю, и это знают все космонавты и астронавты, это ни первое, ни второе".