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2019-12-17T11:07+0300
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Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
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РИА Новости

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

11:07 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГеннадий Падалка
Геннадий Падалка
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Геннадий Падалка. Архивное фото
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Основная "катастрофа", угрожающая человечеству, это не техногенные и не климатические проблемы, а конфликты между людьми и странами, заявил во вторник космонавт, герой России Геннадий Падалка.
Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
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"Я очень много проработал в различных международных программах, в том числе в проекте МКС, где работают 15 государств... Когда мы возвращаемся на Землю, нас часто спрашивают о том, насколько за столь продолжительное время, пока мы летаем по орбите, меняется сам облик Земли, какие это изменения, спрашивают об угрозах, скажем так, какие катастрофы планетарного масштаба", - рассказал космонавт.
По его словам, "многие думают, что это может быть изменения климата, глобальное потепление или похолодание, а может быть это экологические катастрофы, вызванные нашей техногенной деятельностью, Я вас уверяю, и это знают все космонавты и астронавты, это ни первое, ни второе".
"Основная проблема - это конфликты между людьми, между странами на Земле. Мы, летая там в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле", - указал он.
Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаГеннадий ПадалкаРоссия
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