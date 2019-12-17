Пуск "Союза" со спутниками отложили из-за проблем с разгонным блоком

По словам учёного, новая попытка пуска состоится в среду в то же самое время.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".