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Пуск "Союза" со спутниками отложили из-за проблем с разгонным блоком
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РИА Новости

Пуск "Союза" со спутниками отложили из-за проблем с разгонным блоком

11:07 17.12.2019 (обновлено: 11:32 17.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз"
Установка ракеты-носителя Союз
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Установка ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане, планировавшийся во вторник, отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат, сообщил директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер.
Старт был намечен на 11.54 мск.
"К сожалению, сегодняшний старт "Союза" отменен из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока "Фрегат", - сообщил Хазингер в Twitter.
По словам учёного, новая попытка пуска состоится в среду в то же самое время.
Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.
Космодром Байконур
Вчера, 08:32РИА Наука
"Роскосмос" планирует 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Куру (космодром)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоСоюзРоссия
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