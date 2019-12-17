Пуск "Союза" со спутниками отложили из-за проблем с разгонным блоком

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане, планировавшийся во вторник, отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат, сообщил директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер.
Старт был намечен на 11.54 мск.
"К сожалению, сегодняшний старт "Союза" отменен из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока "Фрегат", - сообщил Хазингер в Twitter.
По словам учёного, новая попытка пуска состоится в среду в то же самое время.
Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".