Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-17T11:04+0300
https://ria.ru/20191217/1562474139.html
Концепция закона о культуре уже принята, заявили в Госдуме
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Концепция закона о культуре уже принята, заявили в Госдуме

11:04 17.12.2019
63
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Разработка законопроекта "О культуре" продолжится, его концепция уже принята всеми сторонами процесса, но есть радикально противоположные точки зрения на принципиальные вопросы, сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Ранее Госдума уже рассматривала законопроект "О культуре в Российской Федерации", но отклонила его. В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона "О культуре". На данный момент концепция закона уже разработана, но работа над ней продолжается. В марте состоялись парламентские слушания по законопроекту в Госдуме. Заседание по подготовке закона состоялось на прошлой неделе в Администрации президента.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
13 декабря, 10:02Культура
Мединский прокомментировал проект об упрощении возрастной маркировки
"Что есть на настоящий момент — есть принятая всеми сторонами процесса концепция и есть уже проект закона. Есть понимание того, что некоторые моменты на сегодняшнюю ситуацию с трудом или вообще не могут быть урегулированы всеми участниками процесса, есть радикально противоположные точки зрения на принципиальные вопросы. Среди них я бы выделил само понимание и определение культуры. Принято решение о том, что работа над законопроектом будет продолжена в рамках понимания не культуры, а культурной деятельности", — сказал Шолохов.
Он отметил, что проект будет дорабатываться в этом ключе.
100101
Обсудить 0
КультураАлександр ШолоховГосдума РФКультураВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Скорая помощь в Афганистане
При взрыве в Афганистане пострадали более 20 человек
Установка ракеты-носителя Союз
Пуск "Союза" со спутниками отложили из-за проблем с разгонным блоком
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Мужчина с ноутбуком
Эксперты ОНФ исследуют возможности и перспективы самозанятых
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
Валерия Гонтарева
"Квартал 95" снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Винодельческое предприятие
Совфед подготовил поправки к законопроекту о виноделии
Виктор Зубарев
В России появился Центр мониторинга оборота алкоголя в интернете
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии на учениях Индра
Военные из России и Индии "разминировали трассу" на учениях на "Индра"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния