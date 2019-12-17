Концепция закона о культуре уже принята, заявили в Госдуме

Ранее Госдума уже рассматривала законопроект "О культуре в Российской Федерации", но отклонила его. В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона "О культуре". На данный момент концепция закона уже разработана, но работа над ней продолжается. В марте состоялись парламентские слушания по законопроекту в Госдуме. Заседание по подготовке закона состоялось на прошлой неделе в Администрации президента.

"Что есть на настоящий момент — есть принятая всеми сторонами процесса концепция и есть уже проект закона. Есть понимание того, что некоторые моменты на сегодняшнюю ситуацию с трудом или вообще не могут быть урегулированы всеми участниками процесса, есть радикально противоположные точки зрения на принципиальные вопросы. Среди них я бы выделил само понимание и определение культуры. Принято решение о том, что работа над законопроектом будет продолжена в рамках понимания не культуры, а культурной деятельности", — сказал Шолохов.