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При взрыве в Афганистане пострадали более 20 человек
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РИА Новости

При взрыве в Афганистане пострадали более 20 человек

10:54 17.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека получили ранения в результате взрыва в столице провинции Балх на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции.
По данным СМИ, взрыв прогремел во вторник на площади Алокозай (Alokozay) в городе Мазари-Шарифе. Как сообщили в полиции, среди пострадавших - три женщины и один ребенок. Телеканал 1TV сообщает со ссылкой на медиков, что также пострадали шесть полицейских. Как отметили представители больницы, двое из общего числа раненых находятся в критическом состоянии.
По словам представителя полиции Адила Шаха Адила, бомба, предположительно, была установлена на велосипеде.
Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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