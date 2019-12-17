При взрыве в Афганистане пострадали более 20 человек

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека получили ранения в результате взрыва в столице провинции Балх на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции.
По данным СМИ, взрыв прогремел во вторник на площади Алокозай (Alokozay) в городе Мазари-Шарифе. Как сообщили в полиции, среди пострадавших - три женщины и один ребенок. Телеканал 1TV сообщает со ссылкой на медиков, что также пострадали шесть полицейских. Как отметили представители больницы, двое из общего числа раненых находятся в критическом состоянии.
По словам представителя полиции Адила Шаха Адила, бомба, предположительно, была установлена на велосипеде.
Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.