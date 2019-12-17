В московском метро установили автоматы по продаже сувенирных монет

Буквы "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы "М" у входа на станцию московского метро

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Автоматы по продаже сувенирных монет установили в Автоматы по продаже сувенирных монет установили в московском метро , сообщается на сайте мэра Москвы.

"На десяти станциях столичной подземки установили автоматы по продаже сувенирных монет из латуни. Пассажиры могут приобрести их в 12 вариантах дизайна", — говорится в сообщении.

На монетах изображены матрешки, поезд "Москва", а также достопримечательности столицы.

"На лицевой стороне монет изображены столичные достопримечательности, например храм Василия Блаженного, здания Большого театра и Московского зоопарка. Также есть монеты с изображением русских матрешек и поезда нового поколения "Москва", — указано на сайте мэра столицы.