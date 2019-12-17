В московском метро установили автоматы по продаже сувенирных монет

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Автоматы по продаже сувенирных монет установили в московском метро, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На десяти станциях столичной подземки установили автоматы по продаже сувенирных монет из латуни. Пассажиры могут приобрести их в 12 вариантах дизайна", — говорится в сообщении.
На монетах изображены матрешки, поезд "Москва", а также достопримечательности столицы.
"На лицевой стороне монет изображены столичные достопримечательности, например храм Василия Блаженного, здания Большого театра и Московского зоопарка. Также есть монеты с изображением русских матрешек и поезда нового поколения "Москва", — указано на сайте мэра столицы.
9 декабря, 17:55В Москве восстановили мозаичные панно у метро "Динамо"
В сообщении также уточняется, что каждый сувенир продается в прозрачном футляре и стоит 200 рублей, а ассортимент продукции будет периодически обновляться. Автоматы по продаже установили на станциях "Коломенская", "Домодедовская", "Проспект Мира", "Тургеневская", "Третьяковская", "Баррикадная", "Пушкинская", "Китай-город", "Цветной бульвар" и "Трубная".