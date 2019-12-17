Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 50 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 19, Алеппо – восемь, Идлиб – 16, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – 30, Хама – один, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.