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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T10:53+0300
https://ria.ru/20191217/1562473410.html
Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/19/1560201933_0:170:1691:1121_1036x0_80_0_0_d85f9f4dad00030c8e5ccf5a705158f5.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки

10:53 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 50 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 40, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 50 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 19, Алеппо – восемь, Идлиб – 16, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – 30, Хама – один, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
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