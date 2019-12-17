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"Квартал 95" снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
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РИА Новости

"Квартал 95" снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

10:49 17.12.2019
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovВалерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Валерия Гонтарева. Архивное фото
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Студия "Квартал 95" посвятила еще один номер бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, в котором "извинился" перед ней за предыдущую песню, видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук (позже видео было удалено).
Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Сама Гонтарева назвала номер позором, также он вызвал волну возмущений в социальных сетях.
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Актер Евгений Кошевой спел новую песню, в которой есть такие слова: "У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица". Также актер передал "пламенный привет" Гонтаревой и сказал, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне".
Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву. В сентябре Гонтарева рассказала, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве, и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она сообщала, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Гонтарева назвала эти события "звеньями в одной цепи".
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
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