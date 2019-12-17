В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 167 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 409 человек (женщин – 123, детей – 209), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 758 человек (женщин – 227, детей – 387)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Также специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Отмечается, что за сутки восстановлены три жилых дома, школа и электроподстанция.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России