В России продукты стали проверять на большее число видов антибиотиков

"Устойчивость к противомикробным препаратам представляет опасность не только для человека, но и для животных, в организм человека антибиотики попадают вместе с продуктами животноводства. В первую очередь, сегодня в животноводстве используется, по мнению экспертов, до 80% всех антибиотиков, производимых на планете. А к 2030 году этот объем по прогнозам, должен вырасти еще на 67%",- подчеркнула Попова.