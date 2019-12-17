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В России продукты стали проверять на большее число видов антибиотиков
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РИА Новости

В России продукты стали проверять на большее число видов антибиотиков

10:45 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор стал проверять продукты на большее количество видов антибиотиков в них, если в 2018 году специалисты проверяли продовольственное сырье и продукты на 46 различных препаратов, то в 2019 году уже на 95, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Увеличилось количество исследуемых антибиотиков в продовольственном сырье и пищевых продуктах с 8 групп и 46 наименований в 2018 году до 12 групп и 95 наименований в 2019 году. Это позволило повысить выявляемость противомикробных препаратов и превышение их допустимого уровня в пищевой продукции",- сказала Попова на конференции по вопросам анализа риска и безопасности пищевой продукции и устойчивости к противомикробным препаратам.
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Она отметила, что за последние 15 лет, по данным Всемирной организации здравоохранения, рост потребления антибиотиков в мире составил 65%.
"Если говорить о суточных дозах - с 21 до 35 миллиардов условных средних суточных доз... Это огромное количество потребляемых антибиотиков",- пояснила Попова.
По ее словам, такой рост связан с нерегулируемым потреблением антибиотиков в социально-слабых странах, в станах со слабой экономикой, в странах с высоким уровнем бедности и в странах с высоким уровнем голода.
"Устойчивость к противомикробным препаратам представляет опасность не только для человека, но и для животных, в организм человека антибиотики попадают вместе с продуктами животноводства. В первую очередь, сегодня в животноводстве используется, по мнению экспертов, до 80% всех антибиотиков, производимых на планете. А к 2030 году этот объем по прогнозам, должен вырасти еще на 67%",- подчеркнула Попова.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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