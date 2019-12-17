СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды

По данным одного из собеседников канала, в последние дни "Виктор Леонов" находился рядом с побережьем Южной Каролины и Флориды и действовал небезопасно, так как "не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения". Чиновник добавил, что корабль также участвовал в "других беспорядочных маневрах".