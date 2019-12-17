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2019-12-17T11:42+0300
https://ria.ru/20191217/1562472994.html
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
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РИА Новости

СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды

10:41 17.12.2019 (обновлено: 11:42 17.12.2019)
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© AP Photo / Desmond BoylanРазведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов"
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
© AP Photo / Desmond Boylan
Разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В США утверждают, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным одного из собеседников канала, в последние дни "Виктор Леонов" находился рядом с побережьем Южной Каролины и Флориды и действовал небезопасно, так как "не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения". Чиновник добавил, что корабль также участвовал в "других беспорядочных маневрах".
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Представитель береговой охраны США сообщил телеканалу, что ведомство предупреждало моряков в том районе "о присутствии российского разведывательного корабля и его поведении". При этом представитель Минобороны США заявил, что американский эсминец USS Mahan ("Мэхэн") находился недалеко от корабля Российской Федерации.
Как отмечает телеканал, с 2015 года разведывательный корабль "Виктор Леонов" регулярно патрулирует международные воды у восточного побережья США.
В январе 2018 года глава пресс-службы Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс, говоря о корабле-разведчике России у атлантического побережья страны, заявила РИА Новости, что США признают право свободной навигации в международных водах.
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Популярные комментарии
да, что ж такое то..то летаем не так, то ходим,не эдак. Беда просто. Ну куда уж нам русским до истинных воздухоплавателей и мореходов всех времен и народов))) А, если перевести все написанное, то США просто не привыкли ощущать себя в роли мишени. Привыкайте, мир изменился и за лужей отсидеться уже не получится))
17 декабря, 11:15
Андрей Воскрецов
2720003
Опять реклама американских производителей памперсов.
17 декабря, 11:10
lizander_57 Лизандер
1280004
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