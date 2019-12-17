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В "Яндекс.Учебнике" появятся уроки географии
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РИА Новости

В "Яндекс.Учебнике" появятся уроки географии

10:36 17.12.2019 (обновлено: 10:37 17.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уроки географии появятся в сервисе "Яндекс.Учебник", заявил управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян в ходе встречи с президентом Русского географического общества (РГО) Сергеем Шойгу.
Предполагается, что при помощи экспертов РГО будут созданы мультимедийные тесты на знание географии - как для учеников начальной школы (1-4 классы), так и для учащихся 5-9 классов. Также обсуждается подготовка сценариев занятий по географии с методическими рекомендациями для преподавателей. По этим готовым сценариям учитель средней школы РФ сможет провести урок географии по заданной теме у себя в классе.
Стороны также будут сотрудничать в стандартизации топонимов на "Яндекс.Картах". В частности, на картах будут указываться исторические названия географических объектов, которые давали им еще в прошлые века и десятилетия первооткрыватели. Эту тему в 2018 году поднял председатель попечительского совета РГО, президент РФ Владимир Путин.
"У нас, если говорить про будущее, то есть ряд совместных проектов по единообразию топонимов, по систематизации топонимов в России. Также у нас есть образовательная программа, есть программа "Яндекс.Учебник": сегодня уже 17 тысяч учителей по всей стране используют ее для выдачи заданий детям, и пока в "Яндекс.Учебнике" есть только математика и русский язык, но мы планируем добавить географию. Думаю, детям будет очень интересно попробовать нарисовать поселок, дороги так, как это делает сегодня сообщество картографов по всей стране", - сказал он.
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"Яндекс" также будет поддерживать образовательные акции РГО, помогать повышать интерес к предмету со стороны школьников и студентов и станет партнером РГО в проведении олимпиад по географии и Географического диктанта. "Есть еще желание делать географический диктант, и для географического диктанта тоже для школьников, мы это используем", - указал Худавердян.
РГО по-прежнему будет передавать геосервисам "Яндекса" данные о географических, историко-культурных объектах, получаемых в ходе экспедиций РГО. В 2014 году на "Яндекс.Картах" в рамках сотрудничества уже появились панорамы 11 островов архипелага Земля Франца-Иосифа.
"Яндекс.Учебник" - образовательный сервис для учителей и учеников. В настоящее время на нем раземещено более 35 тысяч заданий по математике и русскому языку для учеников 1-5 классов. На портале также можно найти готовые сценарии уроков для учителей средних классов.
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ЯндексРоссияОбщество
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