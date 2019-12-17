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Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок
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РИА Новости

Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок

10:34 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании S7. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 дек - РИА Новости. Резервный самолет авиакомпании S7 Airlines во вторник вылетел из Новосибирска в Бангкок вместо Airbus A320, который вернулся в столицу Сибири из-за неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в 03.17 (23.17 мск понедельника) из Новосибирска в Бангкок через два часа вернулся из-за технической неисправности.
"Резервный борт успешно вылетел в Бангкок", - сказал представитель надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что более 150 пассажирам предоставлялись напитки и питание. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в рамках соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
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Airbus A320S7 AirlinesНовосибирскБангкокПроисшествия
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