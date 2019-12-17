Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок

Ранее сообщалось, что Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в 03.17 (23.17 мск понедельника) из Новосибирска в Бангкок через два часа вернулся из-за технической неисправности.

В прокуратуре уточнили, что более 150 пассажирам предоставлялись напитки и питание. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в рамках соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.