Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T10:31+0300
https://ria.ru/20191217/1562472476.html
"Дилявер" покажет новогоднего шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156247/22/1562472229_70:0:1350:720_1036x0_80_0_0_489e862f77929dda5c8ff979a9c30dad.jpg
РИА Новости

"Дилявер" покажет новогоднего шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года"

10:31 17.12.2019
2
© Предоставлено продюсерским центром "Дилявер""Дилявер" покажет новогоднее шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года"
Дилявер покажет новогоднее шоу Лео и Тиг в поисках Нового года
© Предоставлено продюсерским центром "Дилявер"
МОСКВА, 17 дек - Продюсерский центр "Дилявер". С 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года Продюсерский центр "Дилявер" приглашает на премьеру новогоднего шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года".
Новый год – любимый праздник детства! Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления поры, в которой происходят настоящие чудеса, а под елкой, украшенной яркими огоньками и мишурой, лежат подарки! А что, если в мире существует волшебный народ, который даже не подозревает о существовании такого праздника? Это и предстоит узнать лучшим друзьям зверятам.
Лео – маленький леопард, который ни дня не может прожить без приключений, зачинщик, непоседа и довольно юркий парень. Тигу – лучшему другу Лео, постоянно приходится отдуваться за непослушание товарища. Каждый день друзья играют и веселятся, но однажды ребята отправляются на поиски волшебного народа, который, по рассказам мудрого гималайского медведя Мапы Пандига, никогда не встречал Новый Год и даже не знает о его существовании! Лео и Тиг – настоящие герои, ведь кто, кроме них, расскажет жителям о невероятном празднике и, конечно же, о Дедушке Морозе! Преодолевая вместе трудности и опасность, зверята учатся добру, дружбе и взаимовыручке! Приключения, которые их ждут, не только удивят вас и повеселят, но и непременно пробудят в детях самые лучшие чувства, а родителей растрогают. Вас будет ждать праздничная Ёлка, Дед Мороз и самое настоящее Новогоднее чудо!
За 45 минут до начала представления детей ждет увлекательная развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами, песнями и танцами! В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя ёлка.
Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. Продолжительность шоу – 1 час 05 минут.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
100000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Спектакль Новогодний кураж или сундук Деда Мороза
В Москве пройдет спектакль "Новогодний кураж или сундук Деда Мороза"
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В КЧР вдвое увеличат объем средств на приобретение жилья детям-сиротам
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Три кадровые практики Ленобласти отмечены Министерством труда
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Андрей Трубецкой: планы властей Сургутского района на год выполнены
Директор департамента развития процессов и продуктов ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Туманский
Дистанционные системы банков для корпораций переходят на новый уровень
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Виктор Томенко: у нас один интерес - позаботиться о безопасности людей
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Статуэтка Оскара
Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"
На месте ДТП в Свердловской области. 16 декабря 2019
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
РЖД показали фотографии новых интерьеров "Сапсана"
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов в суде
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
Лента новостейМолния