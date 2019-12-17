"Дилявер" покажет новогоднего шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года"

МОСКВА, 17 дек - Продюсерский центр "Дилявер". С 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года Продюсерский центр "Дилявер" приглашает на премьеру новогоднего шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года".
Новый год – любимый праздник детства! Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления поры, в которой происходят настоящие чудеса, а под елкой, украшенной яркими огоньками и мишурой, лежат подарки! А что, если в мире существует волшебный народ, который даже не подозревает о существовании такого праздника? Это и предстоит узнать лучшим друзьям зверятам.
Лео – маленький леопард, который ни дня не может прожить без приключений, зачинщик, непоседа и довольно юркий парень. Тигу – лучшему другу Лео, постоянно приходится отдуваться за непослушание товарища. Каждый день друзья играют и веселятся, но однажды ребята отправляются на поиски волшебного народа, который, по рассказам мудрого гималайского медведя Мапы Пандига, никогда не встречал Новый Год и даже не знает о его существовании! Лео и Тиг – настоящие герои, ведь кто, кроме них, расскажет жителям о невероятном празднике и, конечно же, о Дедушке Морозе! Преодолевая вместе трудности и опасность, зверята учатся добру, дружбе и взаимовыручке! Приключения, которые их ждут, не только удивят вас и повеселят, но и непременно пробудят в детях самые лучшие чувства, а родителей растрогают. Вас будет ждать праздничная Ёлка, Дед Мороз и самое настоящее Новогоднее чудо!
За 45 минут до начала представления детей ждет увлекательная развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами, песнями и танцами! В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя ёлка.
Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. Продолжительность шоу – 1 час 05 минут.
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