"Дилявер" покажет новогоднего шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года"

Новый год – любимый праздник детства! Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления поры, в которой происходят настоящие чудеса, а под елкой, украшенной яркими огоньками и мишурой, лежат подарки! А что, если в мире существует волшебный народ, который даже не подозревает о существовании такого праздника? Это и предстоит узнать лучшим друзьям зверятам.

Лео – маленький леопард, который ни дня не может прожить без приключений, зачинщик, непоседа и довольно юркий парень. Тигу – лучшему другу Лео, постоянно приходится отдуваться за непослушание товарища. Каждый день друзья играют и веселятся, но однажды ребята отправляются на поиски волшебного народа, который, по рассказам мудрого гималайского медведя Мапы Пандига, никогда не встречал Новый Год и даже не знает о его существовании! Лео и Тиг – настоящие герои, ведь кто, кроме них, расскажет жителям о невероятном празднике и, конечно же, о Дедушке Морозе! Преодолевая вместе трудности и опасность, зверята учатся добру, дружбе и взаимовыручке! Приключения, которые их ждут, не только удивят вас и повеселят, но и непременно пробудят в детях самые лучшие чувства, а родителей растрогают. Вас будет ждать праздничная Ёлка, Дед Мороз и самое настоящее Новогоднее чудо!