Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T11:07+0300
https://ria.ru/20191217/1562472395.html
Подозреваемого в убийстве депутата из Переславля исключат из ЕР
https://cdn23.img.ria.ru/images/156247/43/1562474300_0:43:368:249_1036x0_80_0_0_3cebb8dc8efca77288fe20c65398b09e.jpg
РИА Новости

Подозреваемого в убийстве депутата из Переславля исключат из ЕР

10:30 17.12.2019 (обновлено: 11:07 17.12.2019)
238
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтактеВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Задержанного по подозрению в убийстве главу фракции "Единой России" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова исключат из партии, сообщил РИА Новости заместитель секретаря отделения ЕР в Ярославской области Николай Александрычев.
Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что Корнилов задержан по подозрению в убийстве. По словам главы парламента, во вторник в гордуме рассмотрят заявление Корнилова о досрочном прекращении полномочий депутата. СУСК РФ по региону не комментирует информацию о задержании.
Храм Сорока мучеников Севастийских в городе Переславль-Залесский Ярославской области
10:18
Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля сложит полномочия
"Наверное, исключить из партии должны, а что мы еще можем сделать? Это даже не обсуждается. А дальше – уголовное расследование и суд", - сказал Александрычев в ответ на вопрос, что региональное отделение ЕР намерено предпринять в отношении задержанного коллеги.
Он добавил, что еще не разбирался детально в ситуации с Корниловым.
401010
Обсудить 1
Уголовное дело главы фракции "Единой России" в ПереславлеСергей КорниенкоЕдиная РоссияВладимир Корнилов (политолог)РоссияПереславль-ЗалесскийПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Корнилов
Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля сложит полномочия
Владимир Корнилов
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Под Гатчиной госпитализировали шесть детей из семьи, хранившей арсенал
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани начали проверку после исчезновения подростка
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
Во Внуково изъяли партию метадона на 5,8 миллиарда рублей
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Винодельческое предприятие
Совфед подготовил поправки к законопроекту о виноделии
Самолет авиакомпании S7
Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок
Компьютер
Эксперты рассказали, как мошенники получают секретные данные банков
Владимир Корнилов
СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после отравления восьми человек в Нижнем Новгороде
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Верховный суд
Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах
Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
"О, мой мозг": новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
Лента новостейМолния