Подозреваемого в убийстве депутата из Переславля исключат из ЕР

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Задержанного по подозрению в убийстве главу фракции "Единой России" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова исключат из партии, сообщил РИА Новости заместитель секретаря отделения ЕР в Ярославской области Николай Александрычев.
Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что Корнилов задержан по подозрению в убийстве. По словам главы парламента, во вторник в гордуме рассмотрят заявление Корнилова о досрочном прекращении полномочий депутата. СУСК РФ по региону не комментирует информацию о задержании.
"Наверное, исключить из партии должны, а что мы еще можем сделать? Это даже не обсуждается. А дальше – уголовное расследование и суд", - сказал Александрычев в ответ на вопрос, что региональное отделение ЕР намерено предпринять в отношении задержанного коллеги.
Он добавил, что еще не разбирался детально в ситуации с Корниловым.