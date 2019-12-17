Подозреваемого в убийстве депутата из Переславля исключат из ЕР

"Наверное, исключить из партии должны, а что мы еще можем сделать? Это даже не обсуждается. А дальше – уголовное расследование и суд", - сказал Александрычев в ответ на вопрос, что региональное отделение ЕР намерено предпринять в отношении задержанного коллеги.