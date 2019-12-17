СК начал проверку после отравления восьми человек в Нижнем Новгороде

Около 7.40 во вторник в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет. У всех пострадавших состояние легкой степени тяжести. По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, пострадавшие госпитализированы в токсикологический центр "с подозрением на ингаляционное отравление". Чем именно они отравились, не сообщается.