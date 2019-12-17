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СК начал проверку после отравления восьми человек в Нижнем Новгороде
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РИА Новости

СК начал проверку после отравления восьми человек в Нижнем Новгороде

10:25 17.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту госпитализации 8 человек с токсическим отравлением в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.
Около 7.40 во вторник в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет. У всех пострадавших состояние легкой степени тяжести. По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, пострадавшие госпитализированы в токсикологический центр "с подозрением на ингаляционное отравление". Чем именно они отравились, не сообщается.
"Проводится проверка, сотрудники СК выехали к пострадавшим в больницу с целью установления обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК.
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Следственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьРоссияПроисшествия
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