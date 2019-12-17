На Кубани начали проверку после исчезновения подростка

КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Доследственная проверка организована на Кубани в связи с исчезновением 15-летней девушки, которая в минувшую субботу ушла из дома и не вернулась, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"В Каневском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения ... 15-летней. Установлено, что вечером 14 декабря … несовершеннолетняя покинула место своего жительства в станице Каневской и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи ищут девушку и выясняют обстоятельства её исчезновения.