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Туризм
2019-12-17T10:43+0300
https://ria.ru/20191217/1562472050.html
Москва в 2020 году впервые проведет хакатон в сфере туризма
https://cdn24.img.ria.ru/images/155495/67/1554956763_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b33d09fe8f1facb67a36a8150e333654.jpg
РИА Новости

Москва в 2020 году впервые проведет хакатон в сфере туризма

10:43 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первый московский хакатон по цифровизации сферы туризма пройдет 8-9 февраля 2020 года, прием заявок уже открыт, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В 2020 году в Москве пройдет Moscow Travel Hack — первый хакатон по цифровизации сферы туризма. Крупное соревнование организует столичный Комитет по туризму совместно с 10 российскими и международными партнерами", — говорится в сообщении.
Среди них Facebook, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, портал "Discover.Moscow", "Аэроэкспресс" и другие.
По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, прием заявок уже начался, он продлится до 28 января 2020 года. Сам хакатон пройдет в технополисе "Москва" 8-9 февраля.
Отмечается, что участвовать в форуме могут как сформированные команды, так и отдельные специалисты. Им предстоит решить одну из 10 задач, предоставленных партнерами.
"Задание ГМИИ имени А.С. Пушкина — придумать программное решение для виртуального голосового помощника по музею. Facebook предлагает разработать решение, которое позволит улучшить процесс планирования или поиска вариантов путешествий", — уточняется в сообщении.
В свою очередь городской туристический портал "Discover.Moscow" хочет создать онлайн-сервис для связи приезжающих в Москву туристов и жителей столицы.
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