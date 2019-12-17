Москва в 2020 году впервые проведет хакатон в сфере туризма

Молодые люди со смартфонами в Москве

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первый московский хакатон по цифровизации сферы туризма пройдет 8-9 февраля 2020 года, прием заявок уже открыт, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В 2020 году в Москве пройдет Moscow Travel Hack — первый хакатон по цифровизации сферы туризма. Крупное соревнование организует столичный Комитет по туризму совместно с 10 российскими и международными партнерами", — говорится в сообщении.

Среди них Facebook, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, портал "Discover.Moscow", "Аэроэкспресс" и другие.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, прием заявок уже начался, он продлится до 28 января 2020 года. Сам хакатон пройдет в технополисе "Москва" 8-9 февраля.

Отмечается, что участвовать в форуме могут как сформированные команды, так и отдельные специалисты. Им предстоит решить одну из 10 задач, предоставленных партнерами.

"Задание ГМИИ имени А.С. Пушкина — придумать программное решение для виртуального голосового помощника по музею. Facebook предлагает разработать решение, которое позволит улучшить процесс планирования или поиска вариантов путешествий", — уточняется в сообщении.