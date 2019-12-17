Москалькова открыла международную конференцию по правам человека

"Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать в центре России, в городе Москве! Она встречает вас не холодными морозами, а тёплым настроением, и с этого года наша конференция приобретает статус постояннодействующей и будет проводиться в ежегодном формате. На сайте уполномоченного по правам человека появится специальная тематическая страничка, на которой можно получить всю информацию о конференции... искренне благодарю вас за то, что вы нашли возможность приехать на нашу конференцию и принять участие в обсуждении вопросов современности", - сказала Москалькова в ходе церемонии открытия.