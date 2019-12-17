Москалькова открыла международную конференцию по правам человека

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова дала старт третьей Международной конференции, посвящённой проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве и обмену лучшими практиками уполномоченных, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать в центре России, в городе Москве! Она встречает вас не холодными морозами, а тёплым настроением, и с этого года наша конференция приобретает статус постояннодействующей и будет проводиться в ежегодном формате. На сайте уполномоченного по правам человека появится специальная тематическая страничка, на которой можно получить всю информацию о конференции... искренне благодарю вас за то, что вы нашли возможность приехать на нашу конференцию и принять участие в обсуждении вопросов современности", - сказала Москалькова в ходе церемонии открытия.
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В конференции принимают участие председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, директор бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, а также более 80 международных участников, в том числе представители более 20 национальных правозащитных институтов и региональные российские омбудсмены.