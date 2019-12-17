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В Москве пройдет спектакль "Новогодний кураж или сундук Деда Мороза"
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РИА Новости

В Москве пройдет спектакль "Новогодний кураж или сундук Деда Мороза"

10:22 17.12.2019
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© Фото : Московский театр «Кураж» и ГК «Идеальный Праздник»Спектакль "Новогодний кураж или сундук Деда Мороза"
Спектакль Новогодний кураж или сундук Деда Мороза
© Фото : Московский театр «Кураж» и ГК «Идеальный Праздник»
МОСКВА, 17 дек - Московский театр "Кураж" и ГК "Идеальный Праздник". Московский театр "Кураж" и группа компаний "Идеальный праздник" приглашают на самый сказочный, самый новогодний спектакль "Новогодний кураж или сундук Деда Мороза", который пройдет в Конгресс-Центре РЭУ им. Г.В.Плеханова с 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.
Все дети без исключения любят Новогодние Ёлки, верят в Деда Мороза и каждый раз, в канун Нового Года, загадывают желания и с нетерпением ждут их исполнения. У доброго Волшебника есть много сказочных помощников, но самый главный из них Веселый заяц. Он получает письма, проверяет готовность подарков и следит за порядком в лесу Деда Мороза. И всё было бы хорошо, если бы не Хрюша (символ уходящего года). Она во чтобы ни стало хочет остаться главной на празднике и всячески мешает новогодним героям, которые готовят чудесную Ёлку. Дети и Веселый заяц постараются вернуть праздник в волшебный лес, чтобы вместе со всеми встретить долгожданный Новый Год!!!
Продолжительность мультимедийного спектакля 1час 15 мин. (включая интерактивную дискотеку в конце действия).
За 1 час до начала мероприятия в фойе зала начинается анимационная программа с конкурсами и загадками от новогодних героев, встречей Деда Мороза и Снегурочки, праздничным хороводом и сюрпризами.
Фойе зала будет оборудовано несколькими тематическими фотозонами и специальными местами для аквагрима.
Рекомендуемый возраст: от 3 до 10 лет.
Время начала сеансов 11:00, 14:00, 17:00.
Спектакль пройдет на сцене Конгресс-Центра РЭУ им. Г.В.Плеханова. Это новейший зрительный зал на 1080 мест, предназначенный для театральных представлений и развлекательных мероприятий. По аналогу с лучшими мировыми площадками он оборудован огромным HD-экраном, профессиональным концертным светозвуковым оборудованием, а также удобными креслами. С осени 2017 года здесь проходят масштабные концертные проекты, организуются фестивали и знаковые городские мероприятия.
Зал "Конгресс-Центра", построенный в форме современного амфитеатра, отличается великолепной акустикой и ступенеобразно возвышающимися рядами сидений, что наилучшим образом сказывается на восприятии сценического действия зрителем.
"Конгресс-Центр" расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро "Серпуховская".
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