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2019-12-17T10:26+0300
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Алтайские энергетики делают ставку на солнечные батареи
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РИА Новости

Алтайские энергетики делают ставку на солнечные батареи

10:22 17.12.2019 (обновлено: 10:26 17.12.2019)
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© Фото предоставлено Управлением информационной политики Правительства Республики АлтайСолнечная электростанция в Республике Алтай
Солнечная электростанция в Республике Алтай
© Фото предоставлено Управлением информационной политики Правительства Республики Алтай
ВАШИНГТОН, 17 дек РИА Новости. Солнечные электростанции обеспечат 30% энергопотребления в Республике Алтай, сообщает пресс-служба региона. Вторая очередь Ининской СЭС мощностью 15 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт с 1 декабря начали передавать электроэнергию в электросеть региона. В январе следующего года планируется ввести в эксплуатацию еще одну станцию.
Ранее инвесторы построили и ввели в эксплуатацию в Республике Алтай две солнечные станции в Кош-Агаче мощностью по 5 МВт, станции в Усть-Кане и Онгудае также по 5 МВт каждая, Майминскую станцию мощностью 25 МВт и также первую очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт.
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В январе 2020 года заработает Чемальская СЭС мощностью 10 МВт.
"Это особенно важно для надежности электроснабжения наиболее популярного у туристов Чемальского района, где находится множество туристических баз. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе в 2020 году достигнет 120 МВт", – сообщают в пресс-службе.
Расчетная годовая выработка всех солнечных электростанций составит около 154 млн кВт/ч. Как сообщается, ввод в эксплуатацию новых солнечных электростанций в республике повысит надежность электроснабжения районов и снизит потери при передаче электроэнергии без увеличения тарифной нагрузки на жителей Горного Алтая.
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