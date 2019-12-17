Алтайские энергетики делают ставку на солнечные батареи

ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Солнечные электростанции обеспечат 30% энергопотребления в Республике Алтай, сообщает пресс-служба региона. Вторая очередь Ининской СЭС мощностью 15 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт с 1 декабря начали передавать электроэнергию в электросеть региона. В январе следующего года планируется ввести в эксплуатацию еще одну станцию.

Ранее инвесторы построили и ввели в эксплуатацию в Республике Алтай две солнечные станции в Кош-Агаче мощностью по 5 МВт, станции в Усть-Кане и Онгудае также по 5 МВт каждая, Майминскую станцию мощностью 25 МВт и также первую очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт.

В январе 2020 года заработает Чемальская СЭС мощностью 10 МВт.

"Это особенно важно для надежности электроснабжения наиболее популярного у туристов Чемальского района, где находится множество туристических баз. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе в 2020 году достигнет 120 МВт", – сообщают в пресс-службе.