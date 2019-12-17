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Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля сложит полномочия
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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля сложит полномочия

10:18 17.12.2019 (обновлено: 11:01 17.12.2019)
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© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-ЗалесскогоВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Задержанный за убийство глава фракции "Единой России" в Переславль-Залесской городской думе (Ярославская область) Владимир Корнилов решил сложить полномочия депутата, сообщил РИА Новости во вторник председатель парламента Сергей Корниенко.
"Я сегодня получил письмо от Корнилова… с ходатайством о досрочном прекращении полномочий депутата ... по собственному желанию. В этой ситуации мной сегодня издано распоряжение о созыве внеочередного заседания с соответствующей повесткой", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, заседание назначено на 15.00 мск, на нем планируют присутствовать большинство депутатов.
Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев написал на своей странице в Facebook, что Корнилов также объявил о выходе из фракции и политсовета "Единой России". Фракция, по данным Царева, уже удовлетворила заявление Корнилова.
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По словам депутата, в понедельник утром Корнилов еще присутствовал на еженедельной планерке, "а во второй половине дня стал недоступен для связи".
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
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Уголовное дело главы фракции "Единой России" в ПереславлеСергей КорниенкоВладимир Корнилов (политолог)Переславль-ЗалесскийЯрославская областьПроисшествия
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