Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля сложит полномочия

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Задержанный за убийство глава фракции Задержанный за убийство глава фракции "Единой России" в Переславль-Залесской городской думе (Ярославская область) Владимир Корнилов решил сложить полномочия депутата, сообщил РИА Новости во вторник председатель парламента Сергей Корниенко.

"Я сегодня получил письмо от Корнилова… с ходатайством о досрочном прекращении полномочий депутата ... по собственному желанию. В этой ситуации мной сегодня издано распоряжение о созыве внеочередного заседания с соответствующей повесткой", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, заседание назначено на 15.00 мск, на нем планируют присутствовать большинство депутатов.

Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев написал на своей странице в Facebook, что Корнилов также объявил о выходе из фракции и политсовета "Единой России". Фракция, по данным Царева, уже удовлетворила заявление Корнилова.

По словам депутата, в понедельник утром Корнилов еще присутствовал на еженедельной планерке, "а во второй половине дня стал недоступен для связи".