Прокуратура начала проверку после пожара на мебельном складе в Казани

"Прокуратура Татарстана по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова организовала проверку в связи с произошедшим накануне возгоранием складского помещения по улице Короленко в Авиастроительном районе Казани. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие пожару", - говорится в сообщении.