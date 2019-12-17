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Прокуратура начала проверку после пожара на мебельном складе в Казани
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после пожара на мебельном складе в Казани

10:17 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку после крупного пожара на мебельном складе в Казани, сообщает надзорное ведомство.
Склад (адрес - улица Короленко, 120, корпус 8) загорелся накануне вечером, постепенно пожар распространился на все здание – 5,2 тысячи квадратных метров, потушили его ночью. Как отметили в ГУМЧС, объект, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, не был обеспечен нормативным противопожарным водоснабжением – ближайший источник воды расположен на расстоянии 600 метров.
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"Прокуратура Татарстана по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова организовала проверку в связи с произошедшим накануне возгоранием складского помещения по улице Короленко в Авиастроительном районе Казани. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие пожару", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратурой будет дана оценка действиям и решениям владельца помещения на предмет соблюдения им противопожарных требований и норм. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Илдус НафиковТатарстанКазаньПроисшествия
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