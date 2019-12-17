Президент Южной Кореи обнародовал кандидатуру нового премьер-министра

"Правительство до этого момента старалось реформировать устаревшую систему нашего общества и построить "страну, где все вместе хорошо живут" с помощью инновационной и вовлеченной экономики. И для этого нам важнее всего достичь благополучия народа, экономических результатов, объединением и гармонией собрать силу народа воедино, так, чтобы наши граждане смогли почувствовать перемены. Я считаю, что Чон Се Гюн – самая подходящая кандидатура, соответствующая требованиям такой эпохи", - заявил президент на брифинге в президентской администрации. Он также отметил знания и опыт нового кандидата в областях экономики и общения с народом.

Чон Се Гюн изучал юриспруденцию в университете Коре в Сеуле, затем учился в университете Нью-Йорка и Пеппердинском университете, имеет докторскую степень. До начала политической карьеры он 17 лет проработал в местном конгломерате Ssangyong Group и стал исполнительным директором в начале 1990-х годов. В 1996 году он был избран депутатом и с тех пор занимал многие ключевые посты Демократической партии. С 2006 по 2007 год он был министром торговли, промышленности и энергетики РК. Он был избран спикером парламента в 2016 и оставался на этом посту в течение двух лет вплоть до мая 2018 года. Если парламент одобрит кандидатуру Чон Се Гюна, тот станет первым спикером, назначенным на пост премьер-министра в истории Южной Кореи.