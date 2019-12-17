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В России появился Центр мониторинга оборота алкоголя в интернете
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РИА Новости

В России появился Центр мониторинга оборота алкоголя в интернете

10:11 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр ПаниотовВиктор Зубарев
Виктор Зубарев
© РИА Новости / Александр Паниотов
Виктор Зубарев. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России появился Центр мониторинга оборота алкоголя в интернете, который будет выявлять незаконную рекламу алкоголя в поисковых системах, агрессивные сайты-однодневки, а также коммуникации в социальных сетях для продажи крепких напитков, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Виктор Зубарев, ставший инициатором создания этой общественной организации.
Летом Зубарев направил главе Роскомнадзора и руководству "Яндекса" и "ВКонтакте" предложения создать единый центр мониторинга оборота алкоголя в интернете и усилить контроль за ресурсами, нелегально продающими алкоголь в ночное время.
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"Мы понимаем, что интернет-торговля будет расти, поэтому, чтобы эффективно справляться с незаконным распространением алкоголя в сети, должны быть выработаны новые инструменты. В целях усиления контроля за оборотом алкогольной продукции в интернете и было предложено создать единый Центр мониторинга", - пояснил РИА Новости Зубарев.
По его словам, такая организация способна ответить на самые современные информационные угрозы, потому что сможет "выявлять болевые точки в реальном времени".
"Например, исследование, проведенное летом этого года, показало, что в крупных агломерациях бутлегеры охватывают все каналы коммуникаций. Это и сайты, где раз в сутки меняется одна буква в адресе. И социальные сети. И масса рекламы, которая "выскакивает" после одиннадцати вечера", – рассказал Зубарев.
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Как пояснил агентству руководитель Центра мониторинга Сергей Брода, нарушений, связанных с распространением алкоголя в рунете, достаточно, и специалисты Центра занимаются систематизацией такой информации в сети. "Методом абсолютно открытых мониторингов по субъектам Российской Федерации мы выявляем нелегальные интернет-каналы, связанные с рекламизацией, продажей, доставкой на руки спиртосодержащей продукции из несертифицированных алкомаркетов", - сказал глава Центра.
По его словам, в поле деятельности Центра – незаконная реклама алкоголя в поисковых системах, агрессивные сайты-однодневки и сайты-клоны алкомаркетов, сайты-мошенники, выдающие себя за легальные и лицензированные точки продаж спиртного, а также коммуникации в социальных сетях, где крепкие напитки продаются через определенные страницы, группы и сообщества.
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"На данный момент наши специалисты разрабатывают модуль экспресс-мониторинга по выявлению сайтов-мошенников, выдающих себя за легитимные алкомаркеты. Перспективы такого расследования могут быть значимы не только для потребителей и брендов, у которых копируются сайты, но и для целевых ведомств, для МВД России", – считает Брода.
Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание на важность введения досудебной блокировки сайтов с подобным контентом.
"В интернете активно продают наркотики, алкоголь, распространяют экстремистский контент. Но при этом владельцы площадок никакой ответственности не несут. Опыт европейских законодателей показывает, что центр тяжести и ответственности должен быть смещен в сторону владельца площадки. Он должен быть оштрафован, если не удалил запрещенный контент", - считает Малькевич.
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