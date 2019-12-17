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По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
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РИА Новости

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

10:11 17.12.2019
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Вечером 3 декабря на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Из пострадавших двух женщин разместили в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них диагностировали ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. Одна пострадавшая скончалась в больнице.
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
4 декабря, 15:58
Власти назвали возможную причину взрыва в доме в Белгородской области
Следствие выяснило, что в подвале жилого дома скопился газ во взрывоопасной концентрации и проник на первый и второй этажи. Как считают следователи, это произошло из-за незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель, которые "осуществили врезку в трубу" газопровода с нарушениями правил безопасности.
"Трое представителей вышеуказанной организации, непосредственно отвечавших за организацию и выполнение опасных работ, задержаны, им предъявлено обвинение и в ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Газовиков обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем смерть двух лиц.
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
4 декабря, 14:27
Обрушившийся в Белгородской области дом не подлежит восстановлению
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Обрушение дома в Белгородской областиСветлана ПетренкоСледственный комитет РФБелгородская областьПроисшествия
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