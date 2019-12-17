По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

Вечером 3 декабря на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Из пострадавших двух женщин разместили в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них диагностировали ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. Одна пострадавшая скончалась в больнице.

Следствие выяснило, что в подвале жилого дома скопился газ во взрывоопасной концентрации и проник на первый и второй этажи. Как считают следователи, это произошло из-за незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель, которые "осуществили врезку в трубу" газопровода с нарушениями правил безопасности.

"Трое представителей вышеуказанной организации, непосредственно отвечавших за организацию и выполнение опасных работ, задержаны, им предъявлено обвинение и в ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.