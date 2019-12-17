В Нижнем Новгороде восемь человек попали в больницу с отравлением

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Восемь человек были доставлены в больницу в Нижнем Новгороде с токсическим отравлением, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"Около 7.40 во вторник в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет. У всех пострадавших состояние легкой степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, восемь человек были госпитализированы в токсикологический центр "с подозрением на ингаляционное отравление". Чем именно отравились пострадавшие, не сообщается.
Ингаляционное отравление возможно, в частности, при вдыхании токсических веществ.