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Военные из России и Индии "разминировали трассу" на учениях на "Индра"
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РИА Новости

Военные из России и Индии "разминировали трассу" на учениях на "Индра"

09:57 17.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных Сил Индии на учениях "Индра"
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии на учениях Индра
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий Вооруженных Сил Индии на учениях "Индра". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Военнослужащие России и Индии отработали разминирование участка местности и патрулирование населенного пункта на учениях "Индра-2019", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"На полигоне Вооруженных сил Индии "Бабина" в штате Уттар-Прадеш проходит активный этап межвидовых российско-индийских учений "Индра-2019"... Инженерные подразделения Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии отработали задачи по разминированию автомобильной трассы, ведущей к важному объекту инфраструктуры и прилегающих к нему участков местности", - сказал Воскресенский.
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Отмечается, что во время учений военнослужащие обеспечили охрану колонны техники от диверсионно-разведывательных групп условного противника и сопроводили ее к пункту назначения. Затем условные вооруженные террористы были заблокированы, а населенный пункт - зачищен.
"Для подавления огневых точек применялись танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2, действовали специальные подразделения. Именно этот эпизод, но в больших масштабах, через несколько дней завершит сухопутную часть учений", - говорится в сообщении.
К практическим действиям также подключились отряды военной полиции двух стран, которым предстояло патрулирование освобождённого населенного пункта и поддержание правопорядка.
"Индра-2019" проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В учениях принимают участие более 700 военнослужащих ВС РФ.
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