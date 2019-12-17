Эксперты рассказали, как мошенники получают секретные данные банков

"После того как они находят подходящих кандидатов, открывают сервисы по предоставлению конфиденциальной информации из банков (это могут быть объявления на форумах, группы в Telegram для продажи банковских баз, выгрузок по определенным запросам или точечному пробиву по определенному клиенту)", — рассказал Шестаков.

По словам руководителя направления SecureBank/SecurePortal Group-IB Павла Крылова, базы персональных данных пользуются большим спросом у мошенников. Эти сведения, как он пояснил, монетизируют, используя для хищения и вывода денег.

При этом, как он подчеркнул, работающие с персональными данными компании зачастую не способны предотвратить утечки. Крылов связал это с нежеланием тратить деньги на средства защиты и организацию работы по защите этих сведений, а также с экономией на зарплатах сотрудников.