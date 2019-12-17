Россияне смогут платить в системе быстрых платежей по bluetooth

"СБП допускает возможность передачи информации для совершения платежа (платежная ссылка) от магазина плательщику любым удобным способом: с помощью считывания QR-кода камерой смартфона, через нажатие кнопки на сайте, а также через интерфейс NFC или bluetooth. Ряд банков и ритейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа", - заявили в НСПК.