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Россияне смогут платить в системе быстрых платежей по bluetooth
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РИА Новости

Россияне смогут платить в системе быстрых платежей по bluetooth

09:45 17.12.2019 (обновлено: 09:47 17.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкВалидатор для оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами
Валидатор для оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Валидатор для оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) допускает оплату товаров и услуг с помощью технологии NFC, когда смартфон прикладывается к платежному устройству, и по bluetooth, механизм реализации сейчас обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК, рассчетно-клиринговом центре системы.
ЦБ РФ запустил систему быстрых платежей в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.
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"СБП допускает возможность передачи информации для совершения платежа (платежная ссылка) от магазина плательщику любым удобным способом: с помощью считывания QR-кода камерой смартфона, через нажатие кнопки на сайте, а также через интерфейс NFC или bluetooth. Ряд банков и ритейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа", - заявили в НСПК.
Конкретная реализация такого способа оплаты в настоящее время обсуждается, говорить о деталях и сроках его внедрения преждевременно, добавили в компании.
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Национальная система платежных карт (НСПК)Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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