Пресс-конференция о рынке коммерческой и жилой недвижимости

Участники:
- исполнительный директор по развитию компании "S.A. Ricci жилая недвижимость" Александр ГАЛИЦЫН;
- заместитель директора Департамента управления активами компании Becar Asset Management Дарья КАНЕВА;
- генеральный директор компании "Бест-Новострой" Виктория ГРИГОРЬЕВА;
- руководитель направления по стратегии и маркетингу ГК "Инград" Анна СОКОЛОВА;
- директор по развитию бизнеса компании "Метриум" Наталья САЗОНОВА.;
- директор по продукту Сити-XXI век Мария МОГИЛЕВЦЕВА-ГОЛОВИНА;
- генеральный директор "Главстрой-Недвижимость" Алексей ГУСЕВ.
Модератор – руководитель редакции "РИА Недвижимость" Ольга НАБАТНИКОВА.
Мероприятие организовано ассоциацией REPA. Как на рынок повлияли изменения Федерального закона "О долевом участии в строительстве"? Какие тренды будут определять развитие российского сектора коммерческой и жилой недвижимости? Каковы ключевые проекты отрасли?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
или
Галина Сарбаш
Тел: +7 (929) 640-5145, +7 (903) 247-3491,
Email: galina@repa-pr.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- исполнительный директор по развитию компании "S.A. Ricci жилая недвижимость" Александр ГАЛИЦЫН;
- заместитель директора Департамента управления активами компании Becar Asset Management Дарья КАНЕВА;
- генеральный директор компании "Бест-Новострой" Виктория ГРИГОРЬЕВА;
- руководитель направления по стратегии и маркетингу ГК "Инград" Анна СОКОЛОВА;
- директор по развитию бизнеса компании "Метриум" Наталья САЗОНОВА.;
- директор по продукту Сити-XXI век Мария МОГИЛЕВЦЕВА-ГОЛОВИНА;
- генеральный директор "Главстрой-Недвижимость" Алексей ГУСЕВ.
Модератор – руководитель редакции "РИА Недвижимость" Ольга НАБАТНИКОВА.
Мероприятие организовано ассоциацией REPA. Как на рынок повлияли изменения Федерального закона "О долевом участии в строительстве"? Какие тренды будут определять развитие российского сектора коммерческой и жилой недвижимости? Каковы ключевые проекты отрасли?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
или
Галина Сарбаш
Тел: +7 (929) 640-5145, +7 (903) 247-3491,
Email: galina@repa-pr.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/