Пресс-конференция о рынке коммерческой и жилой недвижимости

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18 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Рынок коммерческой и жилой недвижимости: итоги года, перспективы отрасли".