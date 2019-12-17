ДНР потребовала от Киева опубликовать коммюнике "нормандского саммита"

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита" и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока власти Украины не исправят текст. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках. Позже офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике.

"Украинское государство продолжает удивлять тем, с каким упорством служащие офиса президента не могут разместить корректную версию итогового коммюнике на своем электронном ресурсе", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По словам полпреда ДНР, официальная английская версия коммюнике так и не была опубликована Киевом. Вместо нее на сайте офиса президента Украины размещен текст, переведенный с украинского языка на английский его же сотрудниками.

"Вместо официально согласованного коммюнике на том языке, на котором и проводились переговоры, власти Украины опубликовали некачественный и искаженный перевод. Мы не знаем, было ли это осуществлено в целях осознанной фальсификации или же из-за вопиющей некомпетентности. Призываем Киев немедленно разместить на всех официальных украинских ресурсах единственно верную и согласованную всеми участниками встречи в Париже версию коммюнике", - добавила Никонорова.