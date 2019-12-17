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2019-12-17T09:43+0300
https://ria.ru/20191217/1562470574.html
ДНР потребовала от Киева опубликовать коммюнике "нормандского саммита"
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РИА Новости

ДНР потребовала от Киева опубликовать коммюнике "нормандского саммита"

09:43 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Киев так и не опубликовал официальную английскую версию коммюнике "нормандского саммита", (Франция, РФ, Украина и Германия), заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита" и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока власти Украины не исправят текст. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках. Позже офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике.
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"Украинское государство продолжает удивлять тем, с каким упорством служащие офиса президента не могут разместить корректную версию итогового коммюнике на своем электронном ресурсе", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По словам полпреда ДНР, официальная английская версия коммюнике так и не была опубликована Киевом. Вместо нее на сайте офиса президента Украины размещен текст, переведенный с украинского языка на английский его же сотрудниками.
"Вместо официально согласованного коммюнике на том языке, на котором и проводились переговоры, власти Украины опубликовали некачественный и искаженный перевод. Мы не знаем, было ли это осуществлено в целях осознанной фальсификации или же из-за вопиющей некомпетентности. Призываем Киев немедленно разместить на всех официальных украинских ресурсах единственно верную и согласованную всеми участниками встречи в Париже версию коммюнике", - добавила Никонорова.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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"Нормандский" саммит в ПарижеНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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