Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T10:49+0300
https://ria.ru/20191217/1562470535.html
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
https://cdn24.img.ria.ru/images/156247/04/1562470480_0:289:1063:887_1036x0_80_0_0_371694f20c1f50cf30adf7057c52b14a.jpg
РИА Новости

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

09:41 17.12.2019 (обновлено: 10:49 17.12.2019)
24246
© Фото : Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Задержанный находится в следственном отделе ОВД.
Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев написал на фейсбуке, что Корнилов по собственному желанию уже сложил полномочия депутата, а также объявил о выходе из фракции и политсовета "ЕР".
Кроме того, как сообщил РИА Новости замсекретаря отделения "Единой России" в Ярославской области Николай Александрычев, из самой партии депутата также исключат.

"Наверное, исключить из партии должны, а что мы еще можем сделать? Это даже не обсуждается. А дальше — уголовное расследование и суд", — отметил собеседник агентства.

136492410236
Обсудить 19
Уголовное дело главы фракции "Единой России" в ПереславлеВладимир Корнилов (депутат ЕР)Сергей КорниенкоЕдиная РоссияРоссияПереславль-ЗалесскийЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
Кто-то удивлён? ЕР всегда была лицом государства (не путать со страной)
17 декабря, 09:59
nnop300
4670409
Единоросы от слов к делу перешли.
17 декабря, 09:57
Vova Elzin
28103306
Рекомендуем
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Человеческое сердце с ЭКГ
Ученые нашли способ "застраховаться" от инфарктов и инсультов
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве
"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"
Автомобиль Следственного комитета России
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Винные бокалы в ресторане
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
Лента новостейМолния