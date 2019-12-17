Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Задержанный находится в следственном отделе ОВД.
Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев написал на фейсбуке, что Корнилов по собственному желанию уже сложил полномочия депутата, а также объявил о выходе из фракции и политсовета "ЕР".
Кроме того, как сообщил РИА Новости замсекретаря отделения "Единой России" в Ярославской области Николай Александрычев, из самой партии депутата также исключат.
"Наверное, исключить из партии должны, а что мы еще можем сделать? Это даже не обсуждается. А дальше — уголовное расследование и суд", — отметил собеседник агентства.