На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон-Москва столкнулись в Грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон-Москва столкнулись в Черниговской области , три человека погибли и 15 госпитализировали, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, авария произошла в понедельник вечером вблизи села Мосты Черниговской области.

"Произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что по факту ДТП заведено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц"), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, столкнулись грузовик Iveco и пассажирский автобус. По предварительной информации полиции, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Во время столкновения из полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги, повредившие проезжающий автомобиль Toyota Camry.