СМИ: мормонская церковь скопила $100 миллиардов на пожертвованиях

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший инвестиционный менеджер в жалобе утверждает, что американская Церковь Иисуса Христа святых последних дней скопила около 100 миллиардов долларов на благотворительных счетах, вводя в заблуждение своих членов, сообщает газета Бывший инвестиционный менеджер в жалобе утверждает, что американская Церковь Иисуса Христа святых последних дней скопила около 100 миллиардов долларов на благотворительных счетах, вводя в заблуждение своих членов, сообщает газета Washington Post

Также церковь в Солт-Лейк-Сити обвиняется в возможном нарушении федеральных налоговых правил и использовании не облагаемых налогом пожертвований для поддержки нескольких бизнесов.

Жалобу подал Дэвид Нильсен, 41-летний мормон, который был управляющим портфелем в инвестиционном подразделении церкви под названием Ensign Peak Advisors до сентября.

Некоммерческие организации, включая религиозные группы, не платят налог на прибыль. Ensign зарегистрирована как вспомогательная организация мормонской церкви. Это позволяет ей действовать как НКО. Но налоговые исключения предполагают, что компания ограничивается религиозной, образовательной и благотворительной деятельностью, а, как утверждает Нильсен, фирма не соблюдает эти условия.

Каждый год члены церкви жертвуют около семи миллиардов долларов. Около шести миллиардов идут на покрытие операционных расходов, а оставшийся один миллиард переводится Ensign. Кроме того, церковь владеет недвижимостью на сотни миллиардов долларов.

Нильсен в своей жалобе резко раскритиковал церковное руководства, которое продолжает просить отдавать десятину даже тех, у кого туго с финансами.