Ученые рассказали о пользе перца чили

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed выяснили, что регулярное употребление Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed выяснили, что регулярное употребление перца чили способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Пресс-релиз исследования опубликован на EurekAlert!.

В нем приняли участие почти 23 тысячи человек, за состоянием которых наблюдали в течении восьми лет.

Выяснилось, что люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа и более чем на 50 — от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто редко употреблял этот продукт или вообще от него отказался.

"Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена. Другими словами, чили оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно", — заявила один из авторов публикации, эпидемиолог Мария Лаура Боначио.