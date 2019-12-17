Ученые рассказали о пользе перца чили

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed выяснили, что регулярное употребление перца чили способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Пресс-релиз исследования опубликован на EurekAlert!.
В нем приняли участие почти 23 тысячи человек, за состоянием которых наблюдали в течении восьми лет.
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Выяснилось, что люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа и более чем на 50 — от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто редко употреблял этот продукт или вообще от него отказался.
"Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена. Другими словами, чили оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно", — заявила один из авторов публикации, эпидемиолог Мария Лаура Боначио.
Ученые подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят понять механизм влияния перца на организм.
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