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РИА Наука
2019-12-17T09:32+0300
https://ria.ru/20191217/1562470253.html
Ученые рассказали о пользе перца чили
https://cdn24.img.ria.ru/images/156247/03/1562470307_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_8894177d2e5ab0601c38796277ac473a.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о пользе перца чили

09:30 17.12.2019 (обновлено: 09:32 17.12.2019)
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CC0 / Hans / Перец чили
Перец чили
CC0 / Hans /
Перец чили . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed выяснили, что регулярное употребление перца чили способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Пресс-релиз исследования опубликован на EurekAlert!.
В нем приняли участие почти 23 тысячи человек, за состоянием которых наблюдали в течении восьми лет.
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Выяснилось, что люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа и более чем на 50 — от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто редко употреблял этот продукт или вообще от него отказался.
"Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена. Другими словами, чили оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно", — заявила один из авторов публикации, эпидемиолог Мария Лаура Боначио.
Ученые подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят понять механизм влияния перца на организм.
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РИА НаукаЗдоровьеИталияВ мире
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