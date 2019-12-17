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Религия и мировоззрение
2019-12-17T09:21+0300
https://ria.ru/20191217/1562469852.html
В Узбекистане хотят объединить уроки истории религии и патриотизма
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

В Узбекистане хотят объединить уроки истории религии и патриотизма

09:21 17.12.2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 17 дек - РИА Новости. Министерство народного образования Узбекистана предлагает ввести единый предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, соответствующий проект постановления правительства обнародован во вторник.
Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца декабря.
"Ввести поэтапно единый предмет "Воспитание" в общем среднем образовании, объединяющий дисциплины " Этика", "Чувство родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий", - говорится в тексте документа.
Министерство предлагает вводить предмет "Воспитание" в 1-9 классах средней школы с 2020-2021 учебного года, в 10-11 классах – с 2021-2022 учебного года.
Пилотные тесты учебников и учебно-методических материалов по "Воспитанию" планируется провести в следующем учебном году в школах Ташкента и Ташкентской области, говорится в документе.
В начале 2000-х в школьную программу в Узбекистане недолгое время был включен предмет "Религиоведение". С 2018 года во всех школах были введен предмет "История мировых религий" для учащихся 9-11 классов, который проводиться один учебный час в неделю.
Численность населения Узбекистана составляет более 33 миллионов человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТашкентская областьТашкентУзбекистанВ мире
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