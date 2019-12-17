В Узбекистане хотят объединить уроки истории религии и патриотизма

ТАШКЕНТ, 17 дек - РИА Новости. Министерство народного образования Министерство народного образования Узбекистана предлагает ввести единый предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, соответствующий проект постановления правительства обнародован во вторник.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца декабря.

"Ввести поэтапно единый предмет "Воспитание" в общем среднем образовании, объединяющий дисциплины " Этика", "Чувство родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий", - говорится в тексте документа.

Министерство предлагает вводить предмет "Воспитание" в 1-9 классах средней школы с 2020-2021 учебного года, в 10-11 классах – с 2021-2022 учебного года.

Пилотные тесты учебников и учебно-методических материалов по "Воспитанию" планируется провести в следующем учебном году в школах Ташкента и Ташкентской области, говорится в документе.

В начале 2000-х в школьную программу в Узбекистане недолгое время был включен предмет "Религиоведение". С 2018 года во всех школах были введен предмет "История мировых религий" для учащихся 9-11 классов, который проводиться один учебный час в неделю.