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Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до восьми человек
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РИА Новости

Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до восьми человек

09:18 17.12.2019 (обновлено: 09:51 17.12.2019)
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© REUTERS / Vincent Yaj MakiputinПоследствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах
© REUTERS / Vincent Yaj Makiputin
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до восьми человек, еще 149 пострадали, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения три человека погибли и 37 пострадали.
Вануату
14 декабря, 08:42
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Трое погибли в городе Падада, двое - в Матанао, один в Бансалане, один в Магсайсае и один в Хагоное. Большинство пострадавших из провинции Давао Дель Сур. В провинции были повреждены почти 1,5 тысячи зданий.
По данным посольства РФ на Филиппинах, никто из российских граждан не пострадал.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06.11 по времени UTC (09.11 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.
Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
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