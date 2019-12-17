МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число жертв землетрясения на Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до восьми человек, еще 149 пострадали, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения три человека погибли и 37 пострадали.

Трое погибли в городе Падада, двое - в Матанао, один в Бансалане, один в Магсайсае и один в Хагоное. Большинство пострадавших из провинции Давао Дель Сур. В провинции были повреждены почти 1,5 тысячи зданий.

По данным посольства РФ на Филиппинах, никто из российских граждан не пострадал.