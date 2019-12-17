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В Москве украли почти восемь миллионов рублей из сейфа магазина
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РИА Новости

В Москве украли почти восемь миллионов рублей из сейфа магазина

09:13 17.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело после кражи 7,7 миллиона рублей в магазине по продаже ножей на юго-западе Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации ведомства, в понедельник по номеру "02" от сотрудника ИП поступило сообщение о краже в магазине по продаже импортных ножей на улице Удальцова.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 декабря неизвестный путем отжатия оконной рамы на первом этаже проник в помещение торговой точки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вор взломал сейф и украл 7,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Сотрудник полиции
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