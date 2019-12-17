Продюсер оценил шансы фильма "Дылда" попасть в финал "Оскара"

"Я очень рад сообщить, что в "короткий список" 10 фильмов, отобранных из рекордных 93-х, представленных своими странами на рассмотрение Академии, вошла и наша "Дылда"! Рад прежде всего за молодого автора - Кантемира Балагова, за его оператора Ксению Середу, за актрис Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, дебютировавших на экране! Рад за всю нашу замечательную съемочную группу! Но этот список - лишь промежуточный этап. Предстоит борьба за то, чтобы оказаться в финальной пятерке номинантов", - написал Роднянский в Instagram.