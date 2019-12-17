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Продюсер оценил шансы фильма "Дылда" попасть в финал "Оскара"
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РИА Новости

Продюсер оценил шансы фильма "Дылда" попасть в финал "Оскара"

09:09 17.12.2019
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Кадр из фильма "Дылда". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Продюсер картины "Дылда", которую включили в список претендентов на номинацию "Лучший иностранный художественный фильм" престижной премии "Оскар", Александр Роднянский рад за съемочную группу картины, но уверен, что предстоит нешуточная борьба за включение в финальную пятерку.
Ранее на сайте "Оскара" объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию "лучший иностранный художественный фильм" включили картину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" включена в шорт-лист в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".
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"Я очень рад сообщить, что в "короткий список" 10 фильмов, отобранных из рекордных 93-х, представленных своими странами на рассмотрение Академии, вошла и наша "Дылда"! Рад прежде всего за молодого автора - Кантемира Балагова, за его оператора Ксению Середу, за актрис Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, дебютировавших на экране! Рад за всю нашу замечательную съемочную группу! Но этот список - лишь промежуточный этап. Предстоит борьба за то, чтобы оказаться в финальной пятерке номинантов", - написал Роднянский в Instagram.
Он отметил, что предстоит нешуточная конкуренция, поскольку в список также вошли обладатель Золотой пальмовой ветви — фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Боль и слава" живого классика Педро Альмодовара, "Раскрашенная птица" Вацлава Мархоула и другие сильные картины.
"Будет непросто", — заключил продюсер.
Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.
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КультураКантемир БалаговОскар (премия)Александр РоднянскийРоссия
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