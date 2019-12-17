Трамвай R1, прозванный "iPhone на колесах", может получить продолжение

"Не все компании могут похвастаться возможностью выпуска концептуальных моделей, в которые они закладывают какие-то перспективные разработки, так как на это нужны средства. Нам это удалось. Продолжим ли мы этот эксперимент дальше? Наверное, да, потому что это интересно, это заставляет конструкторскую мысль не стоять на месте, держит в тонусе и дает импульс для дальнейшего развития", - сказал Семизоров.

Отвечая на вопрос, будет ли создан еще один подобный концепт, он сказал, что "скорее всего, да". "Сейчас мы полностью освоим новые модели трамваев в серийном производстве, и когда выйдем на хороший темп изготовления и поставок, задумаемся над новым концептом", - добавил Семизоров.

Он напомнил, что изначально трамвай R1 создавался в виде концептуальной модели. "Форм-фактор этого трамвая и заложенные в него технические решения не позволят выпустить его на улицы городов. Вместе с тем, там было показано очень много новых технологий, которые на сегодняшний день мы с успехом применяем. Это касается и приводов дверей, их конструкции, а также стекол и применяющегося в трамваях электрооборудования", - сказал собеседник агентства.