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Трамвай R1, прозванный "iPhone на колесах", может получить продолжение
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РИА Новости

Трамвай R1, прозванный "iPhone на колесах", может получить продолжение

09:08 17.12.2019 (обновлено: 10:16 17.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Nik-nuk / Трамвай R1
Трамвай R1
CC BY-SA 4.0 / Nik-nuk /
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.

"Не все компании могут похвастаться возможностью выпуска концептуальных моделей, в которые они закладывают какие-то перспективные разработки, так как на это нужны средства. Нам это удалось. Продолжим ли мы этот эксперимент дальше? Наверное, да, потому что это интересно, это заставляет конструкторскую мысль не стоять на месте, держит в тонусе и дает импульс для дальнейшего развития", - сказал Семизоров.

Отвечая на вопрос, будет ли создан еще один подобный концепт, он сказал, что "скорее всего, да". "Сейчас мы полностью освоим новые модели трамваев в серийном производстве, и когда выйдем на хороший темп изготовления и поставок, задумаемся над новым концептом", - добавил Семизоров.
Он напомнил, что изначально трамвай R1 создавался в виде концептуальной модели. "Форм-фактор этого трамвая и заложенные в него технические решения не позволят выпустить его на улицы городов. Вместе с тем, там было показано очень много новых технологий, которые на сегодняшний день мы с успехом применяем. Это касается и приводов дверей, их конструкции, а также стекол и применяющегося в трамваях электрооборудования", - сказал собеседник агентства.
Низкопольный трамвай модели R1 разработан "Уралтрансмаш" совместно с опытно-конструкторским бюро "Атом". Кузов R1 изготовлен с применением композиционных материалов. Вагоны оснащены Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, имеют семь HD-камер видеонаблюдения, кондиционеры и антибактериальные поручни. В серийное производство "iPhone на колесах" так и не пошел.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Семизоровым >>
Трамвай R1 на выставке ЭкспоСитиТранс 2014 в Москве
8 августа 2015, 20:00
Welt: российский трамвай-"бэтмобиль" подвинет конкурентов на ЗападеРоссийский трамвай обладает рядом серьезных достоинств и может успешно конкурировать с западными аналогами, пишет немецкое издание.
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Дмитрий СемизоровGPSГЛОНАСС (система навигации)Apple iPhoneРостехУралтрансмашУралвагонзаводМоскваТехнологииЭкономика
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