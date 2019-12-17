В Госдуме прокомментировали заявление Киева о контактах с ДНР и ЛНР

"Невозможно остановить гражданский конфликт без диалога воюющих сторон. Сколько бы ни возмущался МИД Украины, жизнь диктует свои условия - прятаться или убегать от действительности бесполезно. Главы ДНР и ЛНР являются настоящими лидерами своих регионов и руководителями военных группировок - так чего же ждут в Киеве? Что европейские лидеры за них во всем разберутся и погасят конфликт?" - сказал Бальбек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.