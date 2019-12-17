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В Госдуме прокомментировали заявление Киева о контактах с ДНР и ЛНР
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о контактах с ДНР и ЛНР

08:59 17.12.2019 (обновлено: 09:24 17.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Украине придется общаться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые являются настоящими лидерами своих регионов, заявил РИА Новости депутат Государственной думы Руслан Бальбек.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что ведомство "решительно осуждает" любые контакты с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Так она прокомментировала предложение подключить лидеров ДНР и ЛНР к диалогу с "нормандской четверкой".
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"Невозможно остановить гражданский конфликт без диалога воюющих сторон. Сколько бы ни возмущался МИД Украины, жизнь диктует свои условия - прятаться или убегать от действительности бесполезно. Главы ДНР и ЛНР являются настоящими лидерами своих регионов и руководителями военных группировок - так чего же ждут в Киеве? Что европейские лидеры за них во всем разберутся и погасят конфликт?" - сказал Бальбек.
Он отметил, что "если новая украинская власть хочет мирного неба, придется наступить на горло своим амбициям и начать диалог с лидерами самопровозглашенных республик, мира хотят обе стороны".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Нормандская четверка"Руслан БальбекЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныГосдума РФУкраинаВ мире
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