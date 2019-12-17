В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 дек - РИА Новости. Учащиеся 36 крупных университетов и колледжей по всей Учащиеся 36 крупных университетов и колледжей по всей Индии во вторник вышли на мирные демонстрации против принятия поправок к закону о гражданстве, пишет газета Times of India

Согласно ее данным, акции с участием студентов-мусульман проходят в таких мегаполисах, как Мумбаи, Ченнаи, Лакхнау, Кочин, Калькутта и других. Общее число протестующих насчитывает свыше 10 тысяч человек.

Студенты требуют отмены поправок к закону о гражданстве, вступивших в силу в конце минувшей недели и спровоцировавших резонанс в индийском обществе. Они также выражают солидарность со студентами Алигархского мусульманского университета и университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели, которые были временно закрыты после того, как их студенты организовали протесты, обернувшиеся актами вандализма и столкновениями с полицией.

Как сообщалось ранее, в этих столкновениях в ночь на понедельник пострадали около 60 человек, в том числе силовики. После многочисленных задержаний о готовности провести новые демонстрации заявили студенческие объединения в Мумбаи, Пуне и других крупных индийских городах.

Пакистана и Скандальные поправки к закону о гражданстве, одобренные парламентом и президентом Индии, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.