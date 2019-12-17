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В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона
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РИА Новости

В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона

08:52 17.12.2019
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© AP Photo / Altaf QadriПротесты в Индии
Протесты в Индии
© AP Photo / Altaf Qadri
Протесты в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 дек - РИА Новости. Учащиеся 36 крупных университетов и колледжей по всей Индии во вторник вышли на мирные демонстрации против принятия поправок к закону о гражданстве, пишет газета Times of India.
Согласно ее данным, акции с участием студентов-мусульман проходят в таких мегаполисах, как Мумбаи, Ченнаи, Лакхнау, Кочин, Калькутта и других. Общее число протестующих насчитывает свыше 10 тысяч человек.
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Студенты требуют отмены поправок к закону о гражданстве, вступивших в силу в конце минувшей недели и спровоцировавших резонанс в индийском обществе. Они также выражают солидарность со студентами Алигархского мусульманского университета и университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели, которые были временно закрыты после того, как их студенты организовали протесты, обернувшиеся актами вандализма и столкновениями с полицией.
Как сообщалось ранее, в этих столкновениях в ночь на понедельник пострадали около 60 человек, в том числе силовики. После многочисленных задержаний о готовности провести новые демонстрации заявили студенческие объединения в Мумбаи, Пуне и других крупных индийских городах.
Скандальные поправки к закону о гражданстве, одобренные парламентом и президентом Индии, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения. Протесты в различных частях Индии на этой почве продолжаются с середины предыдущей недели.
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