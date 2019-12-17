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Полицию в Чили обвинили в применении едкой щелочи во время протестов
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РИА Новости

Полицию в Чили обвинили в применении едкой щелочи во время протестов

08:37 17.12.2019
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© Sputnik / Francisco Bravo AtiasПолиция в Чили
Полиция в Чили
© Sputnik / Francisco Bravo Atias
Полиция в Чили. Архивное фото
МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. В Чили общественная организация опубликовала доклад, утверждающий использование опасных концентраций щелочи в водометах карабинеров, полиция отвергает обвинения.
"Жидкость содержит очень раздражающие элементы, с рН, равным 12 по шкале от 1 до 14, потенциально смертельным, вызывающим серьезные повреждения кожи, глаз и слизистых", - говорится в отчете, подготовленном Колледжем фармацевтики и биохимии Чили, который публикует издание Tercera.
По словам организаторов исследования из движения "Здоровье в сопротивлении" (MSR), молекулярный и физиохимический анализ проб воды, собранной в местах применения водометов, был проведён в связи с жалобами на сильные химические ожоги от жидкости из водометов карабинеров Чили.
Администратор карабинеров Чили по вопросам общественной безопасности Жан Камю Давила отверг возможность использования каустической соды, как еще называют пероксид натрия, в водомётах полиции, поскольку в таком случае количество сильно пострадавших измерялось бы сотнями.
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Эксперты в местных СМИ отмечают высокое качество научной части доклада, однако указывают, что подтвердить происхождение и датировку образцов не представляется возможным.
Движение "Здоровье в сопротивлении" возникло в ходе протестов, которые начались в Чили в октябре 2019 года, и состоит из нескольких сотен студентов, врачей, психологов и юристов.
Поводом для начала массовых протестов стал рост цен на проезд на метро в начале октября, однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.
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