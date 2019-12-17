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Трампу нужна торговая сделка для предвыборной гонки, считают в Китае
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РИА Новости

Трампу нужна торговая сделка для предвыборной гонки, считают в Китае

08:34 17.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее заключить торговую сделку с Китаем, чтобы заручиться поддержкой избирателей и ослабить политическое давление на фоне угрозы импичмента, считают экономисты исследовательского института JD Digits.
В минувшую пятницу Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока не подтверждал этих прогнозов.
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"Достижение торговой сделки нужно Трампу для переизбрания на второй срок. До следующих президентских выборов в США остается лишь год с небольшим. Сделка с Китаем стала главным приоритетом для Трампа в получении голосов", - считают авторы исследования, которое во вторник представил руководитель исследовательского института DJ Digits, вице-президент корпорации DJ.com, старший экономист Шэнь Цзяньгуан.
Эксперты поясняют, что фермеры из центральных и западных штатов являются основными сторонниками Трампа, он сделал закупки американской сельхозпродукции одним из главных требований на торгово-экономических переговорах с Китаем.
"Одним из важнейших результатов этих переговоров стало то, что Китай согласился значительно увеличить закупки американской сельхозпродукции. Именно поэтому Трамп сразу же после переговоров заявил, что для американских фермеров это "немыслимо хороший результат", - считают авторы доклада.
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Ранее чиновник Белого дома в рамках телефонного брифинга сообщил журналистам, что объем торговли США с Китаем должен увеличиться в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, такое условие содержится в торговой сделке, согласованной Соединенными Штатами и КНР. По его словам, Китай будет ежегодно закупать у США сельхозпродукцию на 40-50 миллиардов долларов. Китайская сторона не называла точных цифр, однако заместитель министра сельского хозяйства Хань Цзюнь подтвердил, что Китай значительно увеличит импорт американской сельхозпродукции после вступления в силу первой части торговой сделки с США.
Кроме того, по мнению авторов доклада, президент США посредством заключения сделки с Китаем также надеется ослабить политическое давление, которое оказывается на него из-за угрозы импичмента.
Ранее демократы в палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампу. Его обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
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