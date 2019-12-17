Самолет вернулся в Хабаровск из-за метели в Харбине

ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора", вылетевший из Хабаровска в Харбин, вернулся обратно из-за сложных метеоусловий в китайском аэропорту, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы Хабаровского аэропорта во вторник.
"Самолет вылетел вечером 16 декабря, однако посадка в Харбине была невозможна из-за метели, тумана и плохой видимости. Судно вернулось в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что вылет рейса запланирован во вторник в 17.30 (10.30 мск).