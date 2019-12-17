На Кунашире вторую неделю нет бензина и дизтоплива

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек – РИА Новости. Вторую неделю на заправках Кунашира отсутствуют бензин и дизтопливо, сообщил во вторник РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
"Топливо завозят на острова из Приморского края компании "К-Маркет" и "ТСК". Причиной его отсутствия стала не только штормовая погода, но и определенные проблемы у поставщиков. В настоящее время они решены", - отметил мэр.
По информации Власенко, нефтепродукты на Кунашир "К-Маркет" обещает доставить до 23 декабря, "ТСК" – до 25 декабря.
"Экстренные службы и социальные учреждения имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства", - заключил глава администрации Южно-Курильского района.