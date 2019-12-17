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На Кунашире вторую неделю нет бензина и дизтоплива
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РИА Новости

На Кунашире вторую неделю нет бензина и дизтоплива

08:24 17.12.2019 (обновлено: 08:27 17.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек – РИА Новости. Вторую неделю на заправках Кунашира отсутствуют бензин и дизтопливо, сообщил во вторник РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
"Топливо завозят на острова из Приморского края компании "К-Маркет" и "ТСК". Причиной его отсутствия стала не только штормовая погода, но и определенные проблемы у поставщиков. В настоящее время они решены", - отметил мэр.
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По информации Власенко, нефтепродукты на Кунашир "К-Маркет" обещает доставить до 23 декабря, "ТСК" – до 25 декабря.
"Экстренные службы и социальные учреждения имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства", - заключил глава администрации Южно-Курильского района.
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Кунашир (остров)Приморский крайОбщество
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