На Кунашире вторую неделю нет бензина и дизтоплива

Перевал на юге Сахалина закрыли для транспорта из-за гололеда

Перевал на юге Сахалина закрыли для транспорта из-за гололеда

По информации Власенко, нефтепродукты на Кунашир "К-Маркет" обещает доставить до 23 декабря, "ТСК" – до 25 декабря.

"Экстренные службы и социальные учреждения имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства", - заключил глава администрации Южно-Курильского района.