В Москве во вторник ожидаются облачная погода и небольшой дождь

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жителей Москвы во вторник ожидает облачная погода с небольшим дождем, столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится тёплым сектором антициклона. Погода будет облачной, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 2-4 градусов, по области от 0 до плюс 5", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление существенно не изменится и составит 745 миллиметров ртутного столба.
12 декабря, 09:42Россиян предупредили о волнах холода зимой