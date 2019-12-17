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В Москве во вторник ожидаются облачная погода и небольшой дождь
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РИА Новости

В Москве во вторник ожидаются облачная погода и небольшой дождь

08:05 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жителей Москвы во вторник ожидает облачная погода с небольшим дождем, столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится тёплым сектором антициклона. Погода будет облачной, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 2-4 градусов, по области от 0 до плюс 5", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление существенно не изменится и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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